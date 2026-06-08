Un automovilista protagonizó un despiste sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 420. A pesar del incidente, no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales.

Según informaron desde la Policía, por causas que se investigan, un automóvil Nissan Tiida se salió de la calzada y terminó en una profunda zanja en la banquina al costado de la ruta.

El conductor fue asistido en el lugar y explicó que perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar un perro o un animal de características similares que se habría cruzado en su camino y no terminaba de identificar.

Tras el hecho, el propietario del rodado gestionó el servicio de grúa para retirar el vehículo del lugar.