Un incendio vehicular se registró este martes en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 44, y demandó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

El siniestro involucró a un automóvil marca Peugeot que, al arribo del personal de emergencia, se encontraba completamente envuelto en llamas. El fuego no solo afectó al vehículo, sino que también se propagó hacia la banquina, provocando la quema de pastizales en la zona.

Ante la situación, respondió el móvil N° 35 del cuartel local, cuyos efectivos trabajaron para controlar y extinguir el incendio, evitando una mayor propagación del foco ígneo y posibles riesgos para quienes transitaban por el lugar.

Una vez finalizadas las tareas de extinción y realizada la verificación correspondiente del área afectada, la dotación regresó al cuartel, quedando el móvil nuevamente disponible para atender otras emergencias.

No se informaron personas heridas ni mayores complicaciones derivadas del episodio.