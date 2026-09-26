Alrededor de las 21 horas, hubo un incendio vehicular en Camino de la Costa, en inmediaciones de la Guardería Náutica.

Según informaron desde Bomberos, se constató un incendio generalizado desde el sector del motor hacia el tablero del vehículo.

Se trabajó con línea de alta presión para lograr la sofocación del fuego y se realizó la verificación correspondiente con cámara térmica, descartando la presencia de nuevos focos.

