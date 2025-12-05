El siniestro se registró en estamadrugada, cuando el Móvil Nº 24 del cuartel central acudió al lugar tras recibir el alerta por un Citroën C4 que se desplazaba desde nuestra ciudad hacia Buenos Aires. En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad, ambos domiciliados en Gualeguaychú.

Puede interesarte

Según relató el conductor, el automóvil comenzó a emitir humo desde el sector del motor y, pese a utilizar el matafuego, las llamas se propagaron rápidamente. Al llegar al lugar, el personal de Bomberos trabajó en la extinción del fuego, mientras efectivos de Gendarmería Nacional del puesto Ceibas colaboraron con el ordenamiento del tránsito. La dotación regresó al cuartel a las 4.21, luego de finalizar las tareas en la emergencia.