Un auto se incendió este domingo a la madrugada en la zona de la Costanera de Paraná. El rodado, según se supo, hizo chispas y rápidamente se prendió fuego. El rápido accionar de los Bomberos logró apagar las llamas sin que se registraran mayores daños en la zona.

La calle estuvo cortada unos minutos de manera preventiva, hasta que los brigadistas extinguieron por completo el siniestro.