Este martes por la tarde, poco después de las 14:30 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre el incendio de un auto en las inmediaciones de la calle España, entre 25 de Mayo y San Martín. Hasta allí se desplazó el móvil 39.

Al arribar, los bomberos constataron que el incendio se produjo en el conducto de ventilación del auto; procedieron al corte del suministro eléctrico para asegurar la escena y extinguir el foco ígneo con agua pulverizada. Posteriormente, realizaron tareas de protección del motor y cobertura del conducto de ventilación, donde verificaron que no existían riesgos remanentes.