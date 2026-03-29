Un automóvil se incendió por completo este domingo por la mañana en el Acceso N° 45, en la zona de Brazo Largo, a unos dos kilómetros de la Autopista N° 12.

El hecho se registró pasada las 7 horas, cuando se alertó sobre el fuego en un Fiat Qubo que circulaba en dirección a la localidad de Ibicuy. En el vehículo viajaban dos personas, un hombre de 43 años y una joven de 25, ambos domiciliados en Loma Verde, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.

Según relató el conductor, durante el trayecto advirtió humo y fuego en el sector del motor. Las llamas se propagaron con rapidez hacia todo el rodado, a pesar de que intentó sofocarlas con un matafuego portátil.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que trabajó en la extinción total del incendio, el enfriamiento de la estructura y el control de focos en pastizales de la banquina que resultaron afectados.

En el operativo también intervino personal de Policía Caminera de Brazo Largo, que realizó tareas de ordenamiento del tránsito. No se registraron personas lesionadas.