Este martes por la noche, apenas pasadas las 20 horas, un peligroso incidente tuvo lugar en el centro de Gualeguaychú, en las inmediaciones de la calle 25 de mayo, entre Lavalle y Gualeguay. Por causas que aún se tratan de establecer, un auto estacionado a mitad de cuadra -en la vereda enfrente al cine- se prendió fuego. De inmediato, acudió al lugar el móvil 35 del cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes extinguieron rápidamente el foco de incendio. También prestó asistencia cortando el tránsito una camioneta de la Policía de Entre Ríos.





Según pudo registrar Ahora ElDía en el lugar de los hechos, decenas de vecinos salieron a la calle alertados por el sonido de las sirenas y el denso humo negro que despedía el auto en llamas. El tránsito de la calle 25 de mayo se vio bloqueado por un autobomba y los bomberos trabajaron a toda velocidad para evitar que el fuego afecte otros vehículos, comercios y casas aledañas.