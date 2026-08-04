Un automóvil fue consumido por un incendio cerca de la medianoche del lunes en la zona de avenida Parque y España, en las inmediaciones del Corsódromo.

Tras el alerta, Bomberos Voluntarios despachó al lugar el móvil 38. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba completamente envuelto en llamas, con un incendio totalmente generalizado.

De inmediato se iniciaron las tareas de combate del fuego, logrando controlar el foco ígneo y extinguirlo por completo, evitando que las llamas se propagaran hacia el entorno.

El vehículo afectado fue un Ford Escort, que sufrió importantes daños materiales a raíz del incendio. Hasta el momento no se informaron las causas que originaron el siniestro ni se reportaron personas lesionadas.