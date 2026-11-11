A las 20.15 horas, el móvil 35 se dirigió a la intersección de las calles Tierra del Fuego y Tucumán, donde se registraba un incendio generalizado de un Fiat Duna equipado con GNC.

El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública, junto a una vivienda, en una calle de dimensiones reducidas.

Como consecuencia de la intensidad del fuego y las altas temperaturas, resultaron parcialmente afectados los frentes de tres viviendas cercanas. El vehículo sufrió destrucción total. Los bomberos intervinieron para extinguir el fuego y evitar mayores afectaciones.