Una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú debió intervenir de urgencia en horas de la tarde tras declararse el incendio de un vehículo sobre la calle Sobral, en la zona oeste de la ciudad. El incidente vial se registró en las cercanías del nudo vial que conecta con la Autovía Artigas (Ruta Nacional 14), un sector de fluido tránsito que rápidamente se vio alterado por la densa columna de humo provocada por el fuego.

Ante la alerta recibida en el cuartel central, las autoridades dispusieron el despacho inmediato del móvil 35. Al arribar al lugar de los hechos, el personal de bomberos se encontró con el foco ígneo completamente declarado en el rodado, por lo que procedieron a realizar las tareas de ataque y enfriamiento correspondientes. Gracias al rápido despliegue de la unidad de rescate, las llamas pudieron ser controladas antes de que afectaran a la vegetación lindera o generaran un riesgo mayor para los automovilistas que circulaban por la zona.

Hasta el momento de emitirse el reporte oficial por parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios, no se habían registrado personas heridas ni operarios afectados por el humo, limitándose el saldo del siniestro a importantes daños materiales en la estructura del automóvil.