Se produjo un siniestro vial en uno de los desvíos de la ruta nacional 18, en Entre Ríos. El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 5 de la madrugada.

En el kilómetro 32,5 entre Viale y Paraná, un auto Volkswagen colisionó la barrera. Según se indicó a los medios, el vehículo habría seguido de largo por la velocidad sin advertir la señalización.

El vehículo estaba al mando de una mujer oriunda de la localidad de Ramírez. Afortunadamente, no hubo heridos, publicó el sitio Nueva Zona.