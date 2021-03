Un auto sufrió daños luego de caer en un enorme bache en la zona céntrica

Luego de caer en el pozo ubicado en calle Rucci, entre Bolivar y Andrade, estaba cubierto totalmente de agua, y cualquiera que no viva en la zona ignora la profundidad del mismo. Y esto fue lo que le pasó a Doris Olivera Rivollier, que transitaba por el lugar hasta que cayó en lo profundo del bache y no pudo circular más.

“A simple vista, era uno de los tantos pozos que tenemos en la ciudad, pero rompí el spoiler y parte del paragolpes. Lo revisó el mecánico, y mecánicamente aparentemente no rompí nada porque tiene el chapón que cubre el carter y pegó en la barra estabilizadora”, contó a ElDía la damnificada, quien informó que sí sufrió daños en la chapa, la pintura y parte del paragolpe.

“Mañana (por el viernes) tengo que buscar el croquis en la Dirección de Tránsito y de ahí presentarme en el Municipio para ver si me dan bolilla para arreglar el paragolpes”, se lamentó.

“Si hubiera estado señalizado, obviamente no digo nada ni me molesto, pero no son capaces de señalizar o cortar la calle, como lo hicieron cuando fueron a ver qué me había pasado”, manifestó molesta Doris.