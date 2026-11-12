Un automóvil Volkswagen Gol quedó completamente destruido este miércoles por la noche luego de tomar fuego mientras circulaba por la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 175, en sentido Ceibas–Médanos. A pesar de la magnitud del incendio, los dos ocupantes del rodado lograron salir ilesos.

El alerta ingresó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas alrededor de las 21:28, por lo que de inmediato se desplazó hasta el lugar una dotación a bordo del Móvil N° 24. Al arribar, los efectivos constataron que las llamas ya habían envuelto por completo al vehículo y procedieron a realizar tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara hacia los pastizales de la banquina.

De acuerdo con el testimonio del conductor —un hombre de 31 años domiciliado en Ceibas—, el incidente comenzó cuando percibió olor a quemado proveniente de la zona debajo del torpedo mientras viajaba junto a un acompañante. Al detener la marcha sobre la banquina, advirtió humo saliendo del sector del tablero y, en cuestión de segundos, el fuego se generalizó sobre toda la unidad, provocando pérdidas materiales totales.

En el operativo colaboró personal de la Policía de Médanos, que se encargó de ordenar y controlar el tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas, además de una unidad de auxilio enviada por la concesionaria vial. La dotación de bomberos finalizó las labores y regresó al cuartel cerca de las 23.