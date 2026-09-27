En la noche del sábado, alrededor de las 21:35 horas, un auto Toyota Corolla volcó en inmediaciones de la Rotando del Cristo, en el Acceso Sur y la calle Juan Benedetti, y terminó entre los árboles, sobre el margen norte de la ruta.



El vehículo era conducido por un hombre de 32 años, que se encontraba como único ocupante y debió ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica. Posteriormente informaron que sólo sufrió lesiones de carácter leve.

En el siniestro intervino personal de la Comisaría Sexta, la Policía Científica, y el médico y mecánico policial, a fin de realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.