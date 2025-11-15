OCURRIÓ EN CONCORDIA
Un auto terminó incrustado en una oficina pública tras fuerte choque
Dos autos impactaron en una esquina y uno de ellos terminó chocando contra el frente del PAMI. Las ocupantes del vehículo fueron llevadas al hospital
Este viernes por la noche Personal de Comando Radioeléctrico de Concordia acudió a calles Urquiza y Tucumán, en la esquina donde funciona el PAMI de esa localidad, por un accidente de tránsito.
En el lugar un automóvil marca Volkswagen modelo Suran, conducido por un hombre de 53 años de edad, transitaba por calle Urquiza de Norte a Sur, cuando Colisiona con un automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, que circulaba por calle Tucumán de Oeste a Este, conducido por una mujer de 34 años de edad, acompañada por sus tres hijas.
Las femeninas que se encontraban en el Chevrolet Corsa fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Masvernat, dónde se esperan carácter de lesiones.
El automóvil Chevrolet Corsa a raíz del accidente termina impactando en las instalaciones del PAMI, produciendo daños de consideración.
Fuente: Ahora