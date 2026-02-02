El Carnaval del País es un lugar donde afloran muchas emociones, rivalidades y tensiones, pero también es un ambiente en donde hay lugar para la ternura y el compañerismo.

El sábado, en los galpones de Ara Yeví en la previa a la quinta noche, los integrantes de la comparsa en complicidad con la pareja de Pamela Martínez le organizaron un baby shower a Pamela Martínez.

La ex reina no lo podía creer, y la emoción la invadió al ver la inesperada y hermosa sorpresa.