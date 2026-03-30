Un bajón de luz que se registró en las últimas horas provocó la muerte de miles de pollos en un criadero entrerriano. El hecho tuvo lugar el domingo a la tarde en la estancia Solar del Norte, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 12 a la altura de El Solar, en el departamento La Paz.

Según se informó a La Sexta, la baja tensión que experimentaron vecinos de la zona desde alrededor de las 15 hasta las 17, provocó la muerte miles de crías, en medio de una jornada de calor agobiante que llegó a los 40° C de sensación térmica.

La pérdida económica todavía no ha podido ser calculada con exactitud porque debe considerar también equipamientos de última tecnología que resultaron quemados.

Solar del Norte es una de las 49 granjas integradas que prestan el servicio de crianza para la empresa avícola Indavisa, que funciona a partir de este criterio asociativo con presencia en distintos puntos del país.

Desde la Cooperativa de Electricidad La Paz (CELP) que tiene a su cargo el servicio de energía eléctrica en la zona, todavía no se han expedido acerca de lo sucedido.

Fuente: Ahora