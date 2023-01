Dos autos protagonizaron un choque frontal en la ruta 188, a la altura de Rafael Obligado en la localidad de Rojas, Buenos Aires, y murió un bebé de 17 días, mientras que sus padres se encuentran internados en grave estado.



El hecho ocurrió el miércoles por la mañana y dejó un saldo fatal, al tiempo que los dos adultos luchan por su vida. En el otro vehículo viajaba una mujer, que está en terapia intensiva, y su hija de ocho años, quien está herida, pero estable.



Trabajaron en el lugar el personal del SAME, los Bomberos Voluntarios y la Policía de Rafael Obligado, quienes asistieron a las víctimas del accidente. Al momento del rescate, el recién nacido tenía signos vitales.



El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Saturnino Unzué de Rojas y falleció horas más tarde por la gravedad de su cuadro. Sus papás permanecen allí por fracturas y politraumatismos.



La conductora del otro auto estaba de regreso de Arrecifes. Tanto ella como su hija se encuentran en el mismo centro médico.



Por el momento, el caso no está claro y no se sabe por qué se produjo el choque.