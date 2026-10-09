Momentos de tensión se vivieron a última hora del jueves sobre la Ruta Provincial N.º 20. Alrededor de las 22:50, las alarmas del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Antonio se encendieron ante un pedido de auxilio urgente: un auto se estaba incendiando a metros del acceso a la aldea, justo antes del puente del arroyo El Gato

La dotación que acudió en la Unidad Móvil N.º 5 constató que el fuego ya había tomado de forma generalizada a un BMW X3. Afortunadamente, lo que pudo ser una tragedia terminó únicamente en daños materiales. Sus dos ocupantes, oriundos de Gualeguaychú, pudieron ponerse a salvo por sus propios medios antes de que el habitáculo fuera consumido por completo.

Fuente: Cristal Urdi