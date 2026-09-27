El cabo primero Luis Flores integró la delegación de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú que participó de una reciente competencia atlética en Aldea San Antonio. El efectivo completó el recorrido de 10 kilómetros con la indumentaria reglamentaria de intervención, logrando un tiempo oficial de 1 hora y 13 minutos.

La participación institucional se destacó por la modalidad elegida, la cual demandó exigencias físicas superiores a las de una carrera convencional. El bombero utilizó el equipamiento estructural, que incluye prendas de protección térmica de alta densidad, casco reglamentario, calzado especial y accesorios de seguridad. Estos elementos incrementan el peso corporal y dificultan tanto la movilidad como la transpiración del corredor.

Desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú explicaron que estas actividades forman parte de los programas de acondicionamiento físico continuo de la entidad. El mantenimiento de un estado óptimo de salud y resistencia resulta un factor clave para el desempeño de las tareas de rescate y combate de incendios.

La institución valoró el desempeño de su personal en este certamen. Según destacaron, estas acciones permiten visibilizar el nivel de entrenamiento, la disciplina operativa y el compromiso constante de los efectivos que componen la fuerza de seguridad voluntaria.