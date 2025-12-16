Un bombero murió y otros tres resultaron heridos de gravedad luego de ser atropellados mientras combatían un incendio en El Palomar y diversos cuarteles mandaron sus condolencias.

El hecho sucedió en la Ruta 201 y avenida Márquez cuando un auto Volkswagen Vento a toda velocidad atropelló a los cuatro bomberos que apagaban las llamas en un pastizal, zona que se encontraba sin iluminación.

Personal de la Comisaría Morón 6ª y el sistema de emergencias se acercó al lugar y, según informaron fuentes del caso a la NA, hallaron al vehículo y a los bomberos malheridos, por lo que se ordenó el traslado de todos los lesionados al Hospital Posadas y luego al Bocalandro.

Aun así, horas después las autoridades informaron que Matías Di Paolo, de 33 años, había fallecido producto de las graves lesiones ocasionadas.

Los heridos fueron identificados como Micaela Quipildor, de 26 años; Milagros Barrionuevo, de 30; y Matías Henrich, de 19.

Tras el conocimiento del hecho, varios cuarteles de bomberos de diversos puntos de Buenos Aires enviaron sus condolencias y alertaron sobre el riesgo de la labor.

El conductor fue identificado como César Cervantes, de 54 años, que resultó imputado por el delito de homicidio culposo.



