Un hombre de 61 años resultó lesionado durante la madrugada de este viernes tras protagonizar un accidente vial en la ruta 135 en Colón, al colisionar con un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada. El hecho ocurrió en inmediaciones del puente del arroyo De la Leche.

El siniestro se registró pasada la medianoche, cuando la camioneta Ford Ranger en la que circulaba el hombre por la ruta nacional impactó contra el equino macho.

El alazán, por razones que se investigan, estaba suelto y se encontraba sobre la cinta asfáltica del puente que cruza el caudal de agua, al sur de Colón y a unos ocho kilómetros del puente internacional a Paysandú, Uruguay. Se trata de un puente de poco más de 50 metros y tendría escasa o nula iluminación.

Como consecuencia del choque, el conductor sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica, consignó radio Melody.

Las circunstancias que derivaron en la presencia del animal en la ruta son materia de investigación, al tiempo que se realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar para garantizar la seguridad del tránsito.