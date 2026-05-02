Un caballo suelto provocó este viernes por la noche un fuerte siniestro vial en el kilómetro 264 de la Autovía Gervasio Artigas, a la altura de La Criolla, en el departamento Concordia.

Según se informó, una Fiat Toro blanca que circulaba de norte a sur con dos ocupantes embistió al animal, que quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Minutos después, al detenerse para asistir a los ocupantes de una Volkswagen Suran azul, un camión Volvo con semirremolque cargado con palos de eucaliptus pasó por encima del equino, perdió el control y protagonizó un impacto en cadena.

El camión chocó a dos vehículos y volcó

De acuerdo al parte policial, el camión impactó primero contra la Fiat Toro y luego arrastró a la Suran hasta sacarlas de la calzada.

Finalmente, el rodado de mayor porte volcó y quedó obstruyendo parte de la ruta.

Como consecuencia del choque, un hombre de 34 años, domiciliado en San José de Feliciano y conductor de la Suran, fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Intervinieron varias áreas policiales

El resto de las personas involucradas no presentó lesiones, según la información oficial.

En el lugar trabajó personal de Comisaría La Criolla, junto a efectivos de la Jefatura Departamental Concordia, Delitos Rurales y Prevención Vial.