Un cabo entrerriano salvó con RCP a un bebé que se había ahogado

"Me encontraba en mi domicilio, escucho el grito de auxilio de dos personas, salgo y encuentro a la señora con el bebé en brazos. Procedí a realizar las maniobras de RCP y gracias a Dios pudo reaccionar. Verlo todos los días y escucharlo llorar, es lo más lindo. Estoy contento y agradecido con la señora por el reconocimiento", aseguró el Cabo Héctor Emmanuel Retamar.

Sobre el hecho, que ocurrió el lunes 2 de septiembre en Sarmiento y Paysandú, en el Barrio Norte de Colón, la abuela del bebé rememoró: "A las cinco y media de la tarde le estábamos dando la mamadera al bebé y se lo paso a mi hija porque veo que está raro; ella me dice que estaba ahogado".

Y continuó: "Tenía los labios morados y los ojitos raros. Salgo corriendo a la calle, paramos una camioneta pero no frenó, y justo aparece él. Yo lo había visto con el uniforme, entonces le digo 'vos seguro que sabés hacer RCP' y me responde que sí. Mientras, fui a buscar a una vecina que tiene vehículo. Cuando llegamos al hospital ya lo había reanimado, así que para nosotros el ángel es él, porque si no hubiese estado el bebé no se hubiese salvado".

Con la voz quebrada, Norma recuerda la desesperación vivida en ese momento: "Yo gritaba 'se me muere mi bebé' para que saliera alguien, pero el único que salió fue él". (El Entre Ríos)