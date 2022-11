En las redes sociales circula un video de un bolsonarista que quedó colgado de un camión durante las manifestaciones en Caruaru, en la región de Agreste, estado brasileño de Pernambuco. Se trata de un nuevo episodio de locura al estilo "relatos salvajes" en el país vecino.

Según testigos del hecho, el conductor habría atravesado un corte de ruta realizado por simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro, quien perdió el balotaje contra Lula Inacio da Silva.

Uno de los bolsonaristas se subió al frente del rodado y se agarró tratando de impedir el paso del vehículo, que recorrió varios kilómetros con el hombre colgado en el parabrisas.

Bolsonarista cortando la ruta,no dejaba pasar al camionero y este lo sacó a pasear pic.twitter.com/zy5C2YzZkh — Tanochelo3 (@tanochelo3) November 3, 2022

En las imágenes se ve como el bolsonarista hace señas para que el conductor se detenga. “Ahí me detengo para que te bajes, ¿te bajás, ok? No quiero líos, estoy trabajando. Bajate de mi camión… tengo tres hijos”, le gritó en respuesta el camionero.