En horas de la madrugada de este sábado, un accidente vial se registró en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 244, en jurisdicción de la Comisaría Colonia Yeruá.

Un camión Iveco 440 de color amarillo, que transportaba cajones de pollo congelado, protagonizó un vuelco luego de que su acoplado se desprendiera y cayera al cantero central. El impacto provocó la destrucción del acoplado y el desparramo de la carga sobre el suelo.

Según reveló Diario Río Uruguay, el camionero oriundo de Chajarí habría estado alcoholizado y huyó del lugar tras el siniestro, dejando abandonada la unidad.

El rodado quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, cortando el carril rápido de la mano norte-sur. Por este motivo, el tránsito fue regulado en una sola vía, mientras se aguardaba la llegada de una grúa y otro camión para despejar completamente la ruta.

Personal de la Comisaría Colonia Yeruá trabajó en el lugar para ordenar la circulación y preservar la zona del siniestro. Se dispusieron medidas de seguridad para evitar incidentes adicionales, dado que la carga permanecía esparcida en el área del vuelco.

Las tareas de remoción y limpieza continuarán hasta que la ruta quede totalmente habilitada. No se reportaron heridos, aunque el accidente generó demoras y complicaciones en el tránsito de la zona.

