Un trágico siniestro vial se registró este jueves en la Ruta 14, en la zona de Francos Suizos, donde un menor de dos años falleció atropellado por un camión. Según las primeras informaciones, el menor habría ingresado a la cinta asfáltica de manera imprevista.

De acuerdo a las primeras informaciones, el menor era integrante de una familia oriunda de San José, en el departamento Colón. El pequeño habría ingresado imprevistamente a la arteria, donde fue colisionado por el vehículo de mayor porte.

El camionero, en tanto, es un hombre de unos 48 años, también con domicilio en San José. Tras el impacto, despistó y terminó sobre la banquina. En el lugar intervino la Policía, que realizó las pericias de rigor.

Ahora supo que el camión Scania R113H con acoplado, circulaba en sentido Norte-Sur, cuando el menor de edad que se encontraba deambulando solo por el sector e ingresó de manera repentina a la calzada.

En diálogo con los efectivos, la abuela del menor manifestó que estaba a cargo de su cuidado y que, en un momento, lo perdió de vista. Al salir a buscarlo, se encontró con el fatal desenlace. Se presume que el nene estaba con un perro que habría subido a la ruta y eso provocó que el niño lo siga.