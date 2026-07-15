Este miércoles, alrededor de las 19:30 horas, Autovías del Mercosur, la empresa concesionaria de los tramos viales de la Ruta 12 y 14, informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 113,500 de la Ruta Nacional 12, en el Puente Urquiza, perteneciente al Complejo Zárate – Brazo Largo.

Por motivos que aún tratan de esclarecerse, un camión que transportaba productos químicos despistó, rompió la baranda del puente y cayó del mismo, incendiándose. El vehículo circulaba en sentido norte-sur (desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires).

Inmediatamente, el tránsito se vio interrumpido en su totalidad, pero al poco tiempo logró habilitarse parcialmente el movimiento de vehículos.

En el lugar trabajaron personal de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Ceibas y servicios de emergencias de la zona para controlar el fuego y acceder a los restos del vehículo. Debido a la magnitud del accidente y las columnas de humo, el tránsito en la zona se encuentra parcialmente restringido y se solicita máxima precaución a los automovilistas.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre el estado de salud o la identidad del conductor de la unidad.

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