Un camión derribó este martes por la mañana el limitador de altura instalado por el Municipio en el acceso norte de la ciudad, una estructura que había sido colocada recientemente con el objetivo de impedir el ingreso de tránsito pesado por ese sector y que tenía un limite de altura de 2,50 metros.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando el vehículo —de procedencia local— ingresó por el acceso y se llevó por delante el dispositivo, que quedó tirado sobre la calzada. Como consecuencia, el tránsito quedó totalmente interrumpido en ese ingreso.

Personal de Tránsito trabajó en el lugar colocando carteles de desvío y señalización, por lo que el acceso norte permanece completamente cortado para el ingreso a la ciudad. No obstante, la salida por ese sector se encuentra habilitada y se realiza con normalidad.

Cabe destacar que el limitador de altura había sido instalado el pasado viernes y durante el fin de semana se avanzó con la colocación de iluminación para mejorar su visibilidad durante la noche. La estructura había quedado oficialmente habilitada este lunes. (Urdidigital)