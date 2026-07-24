El hecho ocurrió pasadas las 22 horas en la Ruta 20 entre el kilómetro 3 y 4, frente a la Estancia La Providencia. El despiste fue tal que el acoplado del camión quedó atravesando de lado a lado en la ruta.

Asistieron al lugar Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía que brindaron asistencia al conductor. Durante más de una hora se trabajó para retirar el camión de la ruta, y se recomendó, en caso de tener que salir o entrar a Gualeguaychú, hacerlo por la ruta 14, la calle Urquiza o el Acceso Sur.

Recién a las 23.37 el tránsito quedó liberado y la circulación por el Acceso Norte de la ciudad fue habilitado nuevamente.