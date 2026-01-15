Una dotación de bomberos voluntarios de Ceibas, colaboró con bomberos de Gualeguaychú, trabajaron desde la madrugada de este jueves en el kilómetro 38 de la Autovía 14 (mano a Buenos Aires) para controlar el incendio de un camión. Las autoridades solicitaron extrema precaución al transitar por el sector debido al operativo de emergencia en curso.

El rodado involucrado es un camión marca Volkswagen, conducido por un hombre de 34 años de edad, quien manifestó que mientras circulaba en sentido Norte-Sur, de manera imprevista observó un chispazo en los enganches del camión, lo que provocó el inicio del foco ígneo. Ante esta situación, detuvo de inmediato la marcha, desplazándose a una velocidad aproximada de 80 km/h al momento del hecho.

El vehículo transportaba placas de madera con destino a la Ciudad de Buenos Aires, procedentes de la localidad de San José. Como consecuencia del incidente, se registraron únicamente daños materiales, no resultando personas lesionadas ni terceros involucrados.

Por razones de seguridad, se procedió al corte del tránsito en el sentido Norte–Sur. En el lugar trabajaron en forma conjunta personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, quienes realizaron las tareas correspondientes para controlar la situación y restablecer la normal circulación.