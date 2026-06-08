Debido a un siniestro vial, el tránsito se interrumpió durante varios minutos en ambos sentidos de circulación en el km 115 de la Ruta Nacional 12.

Personal de emergencia y equipos operativos trabajan en el lugar para retirar el vehículo de carga siniestrado y restablecer la circulación en condiciones seguras.

Se solicita a los conductores evitar la zona y atender las indicaciones del personal presente.

Pasadas las 11 de la mañana, se informó que quedó habilitado un carril de circulación en sentido Norte–Sur, mientras continúan las tareas de remoción del camión involucrado en el siniestro vial.

Se solicita circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.