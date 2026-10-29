Un camión que viajaba desde Buenos Aires hacia Paraná volcó este jueves en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 148,5, en la zona de Brazo Largo. El siniestro provocó daños materiales, pero no se registraron personas lesionadas.

Según informó el Puesto de Control Vial Brazo Largo, el vehículo, un Mercedes-Benz que transportaba flores y diversas plantas, circulaba en sentido ascendente cuando su conductor mordió la banquina y perdió el control.

Como consecuencia, el camión volcó y quedó sobre el carril contrario, donde ocupó aproximadamente tres cuartas partes de la calzada.

El conductor, de 42 años y oriundo de Escobar, provincia de Buenos Aires, no sufrió lesiones. Ante la situación, se solicitó una grúa pesada para retirar el vehículo.

Mientras se desarrollaban las tareas, el tránsito permaneció asistido y circuló con normalidad, sin otras novedades.