En horas de la madrugada, personal de Comisaría Séptima intervino ante un siniestro vial ocurrido aproximadamente a las 05.30 horas, sobre Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 38, en sentido de circulación norte-sur.

Por causas que se tratan de establecer, un camión Ford Cargo, compuesto por tractor y semirremolque, que transportaba una carga de pollo congelado, perdió el control y terminó volcando sobre la banquina oeste.

El conductor, un hombre de 25 años, quedó atrapado en el interior de la cabina y, al momento de ser asistido, se encontraba consciente. Según manifestó, mientras circulaba habría sufrido un momento de somnolencia y, al advertir que se dirigía hacia la banquina, realizó una maniobra brusca que provocó el vuelco.

El conductor fue rescatado del habitáculo por personal de Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para su atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Séptima, Caminera Gualeguaychú, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, personal de ambulancia y cuadrilla de la autovía.

La circulación sobre la ruta se mantuvo asistida con normalidad, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.