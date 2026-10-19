Un camión que circulaba por la Ruta Provincial 6, en Entre Ríos, sufrió un incendio durante la madrugada de este lunes. El fuego destruyó por completo el semirremolque que transportaba, aunque el conductor logró ponerse a salvo y no se registraron personas heridas.

Según informaron fuentes policiales a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30, a la altura del kilómetro 93, donde intervino personal de la Comisaría Mojones Sud Primera, del departamento Villaguay.

El vehículo involucrado era un camión Scania con semirremolque térmico, conducido por un hombre de 41 años procedente de Brasil.

Mientras circulaba por la ruta, el camionero advirtió que el semirremolque comenzaba a incendiarse. Ante esta situación, logró detener la marcha sobre la banquina oeste y desenganchar rápidamente la unidad tractora, evitando que las llamas se propagaran hacia el resto del vehículo.

A pesar de la maniobra, el fuego avanzó sobre el semirremolque y provocó pérdidas materiales totales.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Villaguay, junto con efectivos de la Comisaría Mojones Sud Primera y personal del Puesto Caminero.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas como consecuencia del incendio.