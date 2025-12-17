EN EL CENTRO DE GUALEGUAYCHÚ
Un camión volquetero derrumbó un árbol y cayó contra un auto
El accidente ocurrió en calle Urquiza y Camila Nievas, en el centro de la ciudad.
Un insólito accidente ocurrió en la mañana de este miércoles en el centro Gualeguaychú.
Un camión volquetero realizó una mala maniobra y terminó impactando contra un árbol seco, que se vino abajo y terminó impactando contra un auto que estaba estacionado.
Por fortuna, no hubo ningún herido.
