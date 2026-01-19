Un trágico siniestro vial con resultado fatal se registró en la noche del domingo 18 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 352, carril oeste, en jurisdicción de la ciudad de Mocoretá.

Según la información oficial, alrededor de las 22:30 horas un camionero de Gualeguaychú, identificado como Eduardo Galante, fue embestido por un automóvil mientras se encontraba sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del violento impacto, la víctima perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, en el hecho se vieron involucrados dos vehículos. Un automóvil particular habría sido el que impactó al peatón, mientras que otro rodado, momentos previos, habría perdido un portaequipaje sobre la calzada, situación que habría dado inicio a la secuencia que derivó en el fatal desenlace.

Tras el alerta, acudieron de inmediato efectivos policiales, personal de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención, balizamiento y ordenamiento del tránsito en la zona.

El fallecimiento fue constatado por personal de salud presente en el lugar. La Fiscalía interviniente tomó conocimiento del hecho y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, ordenando pericias accidentológicas y otras medidas de rigor para esclarecer lo ocurrido.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias y la mecánica del siniestro.

