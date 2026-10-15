Un camionero falleció tras un choque e incendio de dos transportes de carga sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El hecho se produjo en el marco de una noche marcada por dos siniestros viales registrados a pocos kilómetros de distancia, los cuales obligaron a interrumpir totalmente la circulación entre Ibicuy, en Entre Ríos, y Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Los accidentes ocurrieron en los kilómetros 103 y 99 de la mencionada ruta. En el primero de los hechos, una colisión entre camiones dejó como saldo a los conductores con lesiones leves. Sin embargo, apenas cuatro kilómetros más adelante, en el kilómetro 99, se produjo un segundo impacto que derivó en un incendio de grandes proporciones.

Los dos transportes se prendieron fuego y, como consecuencia del siniestro, falleció uno de los camioneros. Así lo confirmó Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni precisaron las causas que originaron la colisión, como tampoco el tipo de carga que transportaban los vehículos.

La magnitud del operativo de emergencia y el incendio de los camiones obligaron a disponer un corte total en el corredor vial. La concesionaria Autovía del Mercosur informó sobre la interrupción y recomendó a los conductores evitar la zona. Finalmente, este jueves 15 de octubre, alrededor de las 5:30 de la madrugada, se habilitó nuevamente el tránsito tras seis horas de restricción.