Un impactante accidente tuvo lugar hoy minutos antes de las 05:00 horas, en el kilómetro 130 de la Autovía General Artigas (Ruta Nacional 14). Un camión de gran porte protagonizó un vuelco que, a pesar de la espectacularidad del siniestro, no terminó en tragedia.

El vehículo, un camión Iveco 420 con acoplado térmico que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control al llegar a la intersección con la rotonda conocida como “La Chamarrita”. Según el propio relato del conductor, oriundo de la provincia de Misiones, el mal descanso y una distracción momentánea hicieron que la unidad se desviara hacia la banquina oeste, provocando el vuelco total de la estructura.

Al arribar el personal de la Comisaría Tercera, se encontraron con un escenario crítico: el chofer se encontraba lúcido pero atrapado dentro de la cabina, con el torpedo del vehículo presionando fuertemente ambas piernas.

Ante la urgencia, se comisionó a los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, quienes trabajaron durante casi dos horas realizando maniobras de corte en la carrocería para liberar al accidentado. Recién a las 06:40 horas se logró la extracción del hombre, quien fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Justo José de Urquiza.

Afortunadamente, tras ser examinado por los profesionales médicos del hospital local, se confirmó que el conductor solo sufrió lesiones de carácter leve, un resultado casi milagroso considerando el estado en el que quedó la cabina.

Estado del tránsito

En cuanto al estado del tránsito a las 8:25 horas, la circulación en la zona se mantiene parcialmente obstaculizada en el carril izquierdo del sentido sur-norte. Personal de Caminera de Bella Vista y de la Comisaría Tercera se encuentran trabajando en el lugar para asistir a los conductores. Por este motivo, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución mientras se llevan a cabo las tareas de remoción del pesado transporte.