En la madrugada de este martes, un delivery de 23 años fue salvajemente agredido por un reconocido comerciante posadeño, quien se molestó por la tardanza del envío. El agresor es campeón de judo y de lucha grecorromana. Pasó en Posadas, Misiones.

Según relató la víctima a la policía, Santiago Pissani (55) y domiciliado en el mismo lugar, le solicitó dos pizzas para su domicilio a través del local “Wep” donde trabaja el damnificado.

Al llegar al lugar, el acusado se negó a pagar una de las pizzas, argumentando que el delivery había llegado tarde. Luego, al intentar quitarle el casco, lo lesionó en el cuello con la correa del mismo, para luego propinarle golpes de puño en el rostro, causándole lesiones en el ojo y pómulo izquierdo.

🚨 GOLPEÓ A UN REPARTIDOR PORQUE LLEGÓ TARDE CON LAS PIZZAS

- El agresor es empresario y campeón de artes marciales

- Tenia antecedentes por violencia en la vía pública y quedó detenido

📍 Posadas - Misiones

📲 https://t.co/OP2UnYNT6U pic.twitter.com/5p21Lz1Lfw — Vía Szeta (@mauroszeta) May 3, 2023

Sin embargo, el atacante continuó con la agresión, intentó quitarle el casco y comenzó a golpearlo en el rostro. “Te voy a lastimar todo, yo te pago imbécil”, manifestó.

Las autoridades tomaron cartas en el asunto rápidamente e iniciaron una investigación para determinar las causas del ataque y llevar al agresor ante la justicia. En ese marco, el Juez de Instrucción de turno ordenó la detención de Santiago P., reconocido empresario de Posadas. El agresor presentó una eximición de prisión y se aguarda la resolución.

Cabe destacar que el acusado, es campeón de judo y de lucha grecorromana y además, tiene antecedentes similares al de la madrugada de este martes, razón que lo llevó a la privación de su libertad en reiteradas ocasiones.

Habló el empresario

"Me trajo la pizza fría y solo le dije que la vuelva a llevar al local. Le dije que le pagaba el viaje, pero me empezó a filmar, me agredió y me defendí" dijo Pizzani en una declaración con la radio Red Ciudadana.