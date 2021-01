Un campeón del mundo de 1978 quedó en terapia intensiva por el covid

Aunque durante los primeros días no evidenció complicaciones, recientemente -y ya cursando el día 10 de la enfermedad- presentó algunas complicaciones y una saturación de oxígeno por demás baja; por lo que los profesionales médicos dispusieron que quedara en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) dada su situación.

luque.jpg

El goleador, que brillara en River Plate en sus años de esplendor, es considerado paciente de riesgo; dado que presenta una pequeña obstrucción pulmonar. El 25 de diciembre pasado evidenció los primeros síntomas, por lo que el 29 fue hisopado y se conoció el diagnóstico positivo en Covid-19.

Resguardado

Según publicó Sitio Andino el miércoles pasado, Luque se presentó por motus propio el martes 29 de diciembre -junto a su esposa y su hija- para que toda la familia sea hisopada. Mientras que el PCR del ex futbolista dio positivo, las pruebas de las mujeres de la familia no evidenciaron rastros del virus.

luque entrenador.jpg

“Estoy bien, controlado con medicamentos por la obstrucción que tengo, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, declaró, entre risas, el ex futbolista el 30 de diciembre.

“Debemos seguir cuidándonos, porqué el bicho sigue aquí, no se ha ido”, alertó Luque; quien también agradeció a los trabajadores de la salud que lo atendieron y se preocuparon por su salud. “Desde que empezó esta pandemia, solo salí de mi casa un par de veces para juntarme con gente del fútbol. Siempre estuve adentro cuidándome, pero bueno me tocó”, destacó al mencionado diario tras confirmar que estaba contagiado.

Si bien al principio la idea era que permanezca aislado y en observación en su casa, con las más recientes complicaciones se dispuso la internación.