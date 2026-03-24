Los Leones de la Florida cerraron el fichaje de una estrella del fútbol mundial, que se sumará a la franquicia después del Mundial y será compañero del futbolista gualeguaychuense.

Orlando City concretó en las últimas horas el fichaje del futbolista francés Antoine Griezmann, futbolista del Atlético Madrid y campeón del mundo con su selección en Rusia 2018, quien se unirá al club en julio de 2026 y firmará un contrato hasta la temporada 2027–28, con una opción para la 2028–29.