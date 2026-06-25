Obras Sanitarias avanzó con una reparación integral de los sistemas cloacal y pluvial en la esquina de las calles San Juan y Primera Junta, donde una falla subterránea provocaba la emanación de malos olores que afectaba a los vecinos del sector y a los transeúntes que circulan por la zona.

La detección del problema surgió tras pruebas con agua a presión sobre la red cloacal: el líquido inyectado apareció en el conducto pluvial, lo que confirmó el cruce de efluentes entre ambos sistemas y habilitó la decisión de actuar de forma inmediata.

La apertura de la calzada expuso el origen del desperfecto: un caño roto que atraviesa de este a oeste las dos manos de Primera Junta, enterrado bajo capas de hormigón y suelo arcilloso anegado.

El tramo comprometido abarca aproximadamente seis metros de cañería, que serán reemplazados en su totalidad una vez que la excavación alcance la cota necesaria para el empalme seguro.

Para ejecutar esa sustitución, la Dirección de Obras Sanitarias dispuso la demolición completa de la calzada en la intersección, de modo que se pueda garantizar el acceso simultáneo a toda la infraestructura subterránea y evitar intervenciones parciales que puedan derivar en nuevas fallas.

Una pala cargadora operó sobre la excavación principal hasta dejar el sector con una zanja de considerable profundidad que será la base desde donde se ejecutarán los trabajos.

La cámara de inspección descubierta durante los trabajos exhibe en su interior un colector completamente obstruido por sedimentos, condición consistente con años de vertido crónico de sólidos cloacales sobre el pluvial.

Una vez concluida la sustitución del caño, los equipos de Obras Sanitarias procederán a la reconstrucción de ambas redes, luego de la recomposición de la calzada en toda la extensión afectada, esta vez a cargo de personal de la Dirección de Obras Públicas.