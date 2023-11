El mundo está lleno de misterios, y entre ellos, los lugares embrujados ocupan un lugar especial en la imaginación colectiva. Es que las leyendas que los rodean han sido transmitidas de generación en generación y, en este martes 31 de octubre, cuando se celebra la noche de Halloween, adquieren una relevancia particular.

Por curiosidad, valentía o simple amor por lo paranormal, estos sitios han sido epicentros de interés y de temor durante muchos años. Algunos acuden a buscar respuestas a la incógnita y a los mitos, mientras otros se divierten con un buen susto. Sin embargo, una cosa es clara: estos rincones ofrecen una ventana a un mundo que pocos han experimentado.



Para aquellos interesados en lo desconocido, se trata de coordenadas que representan una oportunidad única para enfrentarse al más allá. Cada uno tiene su propia historia que contar, algo que enriquece el misterio.

En ese sentido, recientemente, la icónica revista Time Out realizó un listado de los 20 lugares más embrujados del mundo, con la particularidad de que el Cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, Argentina, se encontró en el top ten de los seleccionados. Es que en el puesto 10° del ranking, los autores consideraron que este sitio “está completamente a otro nivel, con muchas de las personalidades más influyentes de la historia Argentina enterradas allí”.

1 - Poveglia, Italia

Se trata de una isla abandonada que alguna vez sirvió como estación de aislamiento y más tarde como hospital de pacientes con trastornos de salud mental. Actualmente, está prohibido visitarla, lo que solo aumenta su aura de misterio. Así lo explicaron desde Time Out: “Este lugar da tanto miedo que, de hecho, se prohíben los visitantes, presumiblemente por miedo a, bueno, miedo”.

2 - Isla de las Muñecas, México

La Isla de la Muñecas en México es otro lugar que despierta curiosidad y temor. Su nombre se debe a las numerosas muñecas colgadas de los árboles, una escena que podría disuadir incluso a los más valientes. “El dueño ermitaño de la isla comenzó a colgar muñecos de los árboles en la década de 1940, aparentemente para protegerse de los espíritus malignos, posiblemente creando una escena demasiado espeluznante incluso para los demonios”, contaron los autores del listado.

3 - Fuerte Bhangarh, India

En India, el Fuerte Bhangarh es conocido por su historia de abandonos. “Una vez fue una poderosa fortaleza. La leyenda dice que el Fuerte Bhangarh quedó completamente abandonado durante una noche. No está del todo claro por qué fue abandonada (algunos dicen que alguien la maldijo), pero los mitos rodean a la fortaleza del siglo XVI, y su estatus espeluznante es tan fuerte que es ilegal estar allí después del anochecer”, señalaron desde Time Out.

4 - El pub Skirrid In, en Gales

Gales, conocido por sus historias nocturnas y sus pubs, alberga al Skirrid Inn, el más antiguo del país, según Time Out. “Ubicado en las colinas cercanas a Abergavenny, The Skirrid Inn sirvió como centro de ahorcamientos a lo largo de los siglos, y los espíritus de los ejecutados aún acechan en los pasillos. No es exactamente una pequeña charla de primera pinta de cerveza”, remarcaron.

5 - Port Arthur, Australia

En Australia, el poblado de Port Arthur es un recordatorio de los horrores del pasado colonial del país, con más de 1000 personas que encontraron la muerte en circunstancias atroces, de acuerdo al informe. “Sería extraño si una colonia penal del siglo XIX no estuviera embrujada, ¿verdad? Port Arthur, en Tasmania (el estado más embrujado de Australia, para los curiosos), es un lugar escalofriante, un lugar de miseria donde más de 1000 personas murieron en circunstancias sombrías, donde la tortura psicológica era más común que la física”, dijeron en Time Out.

6 - Lizzie Borden House, en Estados Unidos

En Estados Unidos, la Casa de Lizzie Borden es famosa por un doble asesinato que nunca se resolvió. “La credibilidad de una casa embrujada puede desmoronarse un poco con las críticas positivas de la noche a la mañana. Además, la absolución de Lizzie Borden no respalda la reputación de la casa como escenario de un doble asesinato, pero ¿cómo se explican los ruidos extraños por la noche?”, advirtieron.

7 - Chuuk Lagoon, en Micronesia

Esta laguna en Micronesia es conocida como el hogar de la flota fantasma más grande del mundo, un destino popular para los entusiastas del buceo en zonas de naufragios. “La laguna Chuuk puede ser un paraíso tropical, pero oscuros secretos se esconden bajo sus olas”, destacaron en Time Out.

8 - Hotel Banff Springs, Canadá

El Hotel Banff Springs en Canadá es un testimonio de la opulencia del siglo XIX, pero también es el hogar de algunos espíritus, según Time Out. “Una estancia en el Fairmont Banff Springs Hotel es solo para las almas más valientes (y ricas). Construido a finales del siglo XIX, este imponente hotel está perseguido por muchos espíritus. El más notable de ellos es el ex botones Sam Macauley, pero el hotel también tiene una novia en llamas, una habitación secreta sin ventanas ni puertas, y más. El espíritu de Macauley supuestamente desaparecerá si intentas darle una pista, lo cual es al menos algo positivo”, resaltaron.

9 - Tower of London, Inglaterra

En Inglaterra, la Torre de Londres es un lugar que ha sido testigo de innumerables tragedias y traiciones, y se dice que está habitada por exactamente 13 fantasmas, de acuerdo a Time Out, que así lo detalló: “Seamos honestos, sería extraño si esta torre no estuviera encantada, ¿no? Este castillo del siglo XI en la orilla norte del Támesis fue un lugar de opresión desde el principio, una fortaleza donde los elementos rebeldes fueron llevados al borde de la muerte por medios crueles. Hoy en día, la torre está perseguida exactamente por 13 fantasmas, desde reinas hasta exploradores y almas anónimas. Si siente un golpe en el hombro, no se dé la vuelta”.

10 - Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires

En el top ten de este listado se ubicó el icónico cementerio de Buenos Aires. “Completar esta lista con cementerios sería sencillo, pero los espíritus deambulando por los cementerios no son exactamente una novedad. La actividad paranormal en La Recoleta (Buenos Aires) está completamente a otro nivel, con muchas de las personalidades más influyentes de Argentina enterradas aquí. Sus criptas luchan por contener las almas inquietas que se encuentran debajo, dando lugar a una reunión de fantasmas repleta de estrellas del tipo de las celebridades”, sostuvieron los autores del ranking sobre este lugar porteño.