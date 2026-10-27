Un chico de 12 años resultó herido al chocar la moto que conducía con una camioneta este martes por la mañana en La Paz. El niño fue trasladado al hospital local, donde recibió atención y permaneció en observación hasta obtener el alta médica.

Según se informó, el siniestro ocurrió en la intersección de Los Pinos y Olegario Andrade e involucró a una Toyota Hilux y una Brava Nevada de 125 cilindradas. Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar.

El niño presentaba escoriaciones en la mano derecha que requirieron sutura, además de lesiones superficiales en la rodilla izquierda y la tibia. Los estudios no detectaron lesiones óseas.

Por otra parte, la motocicleta fue retenida porque carecía de la documentación reglamentaria para circular. En las actuaciones intervinieron la Comisaría Primera, la Unidad Fiscal de La Paz y Policía Científica.