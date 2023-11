"Este no te golpea más", le dijo el adolescente a su madre instantes antes de balear al hombre, quien permanece internado en grave estado, según dijeron los voceros consultados



El hecho ocurrió ayer a la tarde en una casa situada en las inmediaciones de las calles Lanús y Murucuyá, donde viven un empleado municipal de 65 años, su esposa y su hijo de 13.



Según la información recabada hasta el momento, el hombre le recriminó a su esposa no haber realizado unas compras y la golpeó, tras lo cual fue a recostarse a su habitación.



En ese momento, el hijo de la pareja, quien presenció el ataque, se acercó a su madre para consolarla y le aseguró que ya no volvería a ser golpeada, tras lo cual tomó un arma calibre 22 que estaba en un placard y baleó a su padre en la cabeza mientras estaba acostado, detallaron las fuentes.



El hombre fue socorrido por su mujer, quien llamó a la policía y a una ambulancia, que trasladó al herido al Hospital Güemes de Haedo, donde permanecía esta mañana internado en grave estado.



Los peritos policiales secuestraron en la casa el arma de fuego utilizada en el ataque.



En tanto, la madre del adolescente declaró ante los investigadores policiales que su marido es muy violento y que nunca se animó a denunciarlo.



Las fuentes judiciales dijeron que el adolescente quedó a resguardo de familiares, ya que es inimputable por su edad, mientras que se inició una causa por "tentativa de homicidio y portación de arma de uso civil", que quedó a cargo de la Justicia de Menores de Morón.