Caleb es un pequeño de Gualeguaychú que sufre múltiples discapacidades. Sus padres actualmente se encuentran sin trabajo y por eso charlaron con Canal 9 Litoral para contar cómo se puede hacer para ayudarlos a transitar mejor el día a día con su pequeño.

“Tiene epilepsia y está medicado para evitar las convulsiones. Además un desarrollo lento, por eso se alimenta por sonda y con leche de fórmula, mientras hacemos el procedimiento para el botón gástrico. Junto a ello tiene microcefalia y es no vidente”, indicó Evelyn.

Y apuntó: “Lo que se precisa es una casa con condiciones para un niño ciego, hoy estamos en una pieza de la casa de la abuela. Atrás teníamos una edificación detenida porque hemos tenido que viajar mucho y no la pudimos terminar”.

La mamá del pequeño contó que David, el papá del pequeño, no tiene trabajo: “Precisamos ayuda para salir adelante, necesitamos unos lentes especiales porque no puede ver el sol, así como una silla postural, porque él no sostiene nada”.

Quienes quieran colaborar lo pueden hacer al alias todosporcaleb77, a nombre de David Liberatto.