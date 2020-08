Un chiquito entrerriano de 2 años superó un grave accidente doméstico y un acv

“Gael está realmente muy bien y los doctores sorprendidos con su evolución. Está haciendo vida normal ya, porque volvió a ser el que era. Ese era un miedo que tenía, porque pasaron unos 15 días que había abierto los ojos pero yo sentía que no me veía”, contó su mamá, Sandra Mendieta.

“Algo impresionante”, sintetiza, feliz. “Ya anda por todos lados: camina, habla, baila, todo. Y lo que ve, quiere comer, así que tengo que estar frenándolo todo el tiempo porque es impresionante las ganas de comer que tiene”, describió sobre su actual estado de salud.

Ello, luego de un momento que su mamá atesora como clave en la recuperación de Gael. “En terapia, estaba aislado en un box aparte de los otros chicos, porque al no tener piel, tenía las defensas muy bajas y corría más riesgos. Hasta que un día quise verlo y me encontré con la sorpresa de que lo habían pasado a la sala general, siempre dentro de la terapia”, reveló Sandra, quien se gana la vida como cocinera y dueña de un popular carro de comidas rápidas de la “ciudad jardín”.

“Y ese día cambió todo”, recuerda, emocionada. “Empezó a tomar leche por boca y después le quitaron la zonda porque empezó a tomar los remedios también por boca. Incluso, le llevé un Bartolito con música de ‘La Granja de Zenón’, se empezó a reír y de ahí no paró más de evolucionar, día a día”, continuó narrando.

El momento más difícil

“Él entró grave por las quemaduras y llegó sin líquido en sus riñones, por lo que costó mucho estabilizar su cuerpo. Y después de eso, el 28 de junio, hace un ACV de hipertensión por un derrame cerebral y tuvo que ser operado de la cabeza”, rememoró la mamá de Gael.

“Nadie tiene una explicación concreta -dijo- de por qué se produjo ese ACV. Lo que dijo el neurocirujano fue que, cuando los chicos se queman así, tienden a espesárseles mucho la sangre”.

“Hoy puedo contarlo con un final feliz, porque lo cierto es que Gael está bien, pero fue un momento muy crítico y cuando realmente tomé real dimensión de lo que había pasado y de su gravedad, porque el día del accidente estaba en shock y no caía”, confesó Sandra.

En cuanto al tratamiento que está recibiendo Gael, “la única cirugía que tuvo fue en la cabeza por el ACV, pero ingresaba seguido al quirófano para limpieza y, la última vez que entró, fue para un injerto de piel en la frente y un brazo: ese es el que más se le nota, porque el resto de los injertos prácticamente se le han perdido en la piel”, celebró su madre.

“Ahora debemos volver a Paraná en unos días: tenemos control con el neurocirujano, la nefróloga por el tema de la presión y con el cirujano plástico; nos queda ver cuándo le van a hacer la cirugía en la cabeza que tiene pendiente para que le coloquen una placa de platino”, anticipó.

Solidaridad

A innumerables cadenas de oración y una exitosa suma de voluntades para con toda su familia, se sumó una caravana por las principales calles de Villa Elisa cuando Gael recibió el alta, a modo de bienvenida a su ciudad natal luego de varias semanas en la capital provincial.

“Estaré eternamente agradecida a la gente de Villa Elisa, por todo ese cariño que me brindaron, que realmente no me lo esperaba, tanto los dos meses que estuve en Paraná como este recibimiento que tuvimos, que nos lloramos todo de emoción”, retribuyó Sandra Mendieta, su madre.

“Fueron muchos días sola físicamente en Paraná, pero en todo momento me sentí acompañada por mi familia y la gente de Villa Elisa, que siempre estuvieron pendientes de nosotros y de lo que necesitábamos”, concluyó. (El Entre Ríos)