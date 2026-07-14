Dos motociclistas resultaron heridos este martes tras protagonizar un choque en una intersección de Gualeguaychú. Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario para recibir atención médica, mientras se aguarda el parte oficial sobre el carácter de las lesiones.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró una motocicleta Motomel S2 de 150 cc, de color azul y sin dominio colocado, conducida por un joven de 19 años, y una Zanella ZB 110 de color blanco, también sin patente, manejada por un joven de 26 años.

Por el momento, las circunstancias en las que ocurrió el impacto son materia de investigación. Según indicaron desde la fuerza, ninguno de los conductores pudo precisar en qué dirección circulaba al momento de la colisión.

En el lugar trabajó personal policial, que dio intervención al mecánico policial para realizar las pericias correspondientes. Además, ambas motocicletas fueron retenidas debido a la falta de documentación reglamentaria.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente.